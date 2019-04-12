Головин: Дзюбе не нравится моя причёска, он называет её гнездом

Полузащитник «Монако» Александр Головин, отвечая на вопросы игроков женской сборной страны, рассказал о шутках партнёра по национальной команде России Артёма Дзюбы.

«Про приколы Дзюбы можно рассказывать вечно. Не обижаюсь на его шутки, самоирония должна быть. Без Артёма было бы скучно. Не важно, над кем он шутит, это добавляет больше веселья и позитива. Ему, кстати, не нравится моя причёска. Он называет её гнездом. Зато у него нормальная», — сказал Головин.

Видео доступно на канале сборной России в YouTube.

Александр выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год. После ЧМ-2018 российский полузащитник перешёл в «Монако». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 22-летний игрок забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 23 матчах.