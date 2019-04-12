Божович: очень трудная победа, другого в игре с «Рубином» не ожидали

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу в матче 23-го тура РПЛ над «Рубином» (1:0).

«Очень трудная победа. Другого мы и не ожидали. „Рубин“ — хорошо организованная команда. С ней мы старались взять под контроль мяч в первом тайме. Это нам удалось. Во второй половине игра пошла по-другому. У нас вышел Корниленко, мы начали делать длинные передачи и забили дальним ударом. Могли забить ещё, но в концовке могли и пропустить. Эта победа очень важна для нас. У команды было три поражения подряд, плюс давила турнирная таблица», — цитирует Божовича официальный сайт самарского клуба.

Победа позволила «Крыльям Советов» набрать 27 очков и подняться на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.