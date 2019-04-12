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«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче Премьер-Лиги

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали казанский «Рубин». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, отправивший мяч в ворота «Рубина» на 56-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Артём Тимофеев.

Самарский клуб перервал серию поражений в чемпионате России, которая состояла из трёх матчей. Казанская команда не выигрывает уже в течение пяти встреч кряду (три поражения, две ничьи).

«Рубин», набрав 30 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Крылья Советов» (27) — на 11-м.

Статистика игроков РПЛ доступна на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
12 апреля 2019, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 – Зиньковский – 56
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