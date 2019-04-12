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«Лион» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции, проиграв «Нанту»

«Лион» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции, проиграв «Нанту»
Футбол / Франция

В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Лион». Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Нанта» Калифа Кулибали, отличившийся на 11-й минуте после передачи форварда Маджида Уориса. До перерыва полузащитник «Лиона» Мартен Терье сравнял счёт, голевой пас отдал нападающий Мусса Дембеле. Победный мяч на 83-й минуте забил форвард хозяев Антони Лимбомбе.

«Нант» прервал серию без побед в чемпионате Франции, которая состояла из четырёх матчей (одной ничьей и трёх поражений). Для «Лиона» этот проигрыш стал вторым кряду.

«Лион», набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, «Нант» (34) — 15-е.

Франция - Лига 1. 32-й тур
12 апреля 2019, пятница. 21:45 МСК
Нант
Нант
2 : 1
Лион
Лион
1:0 – Кулибали – 11, 1:1 – Терье – 41, 2:1 – Лимбомбе – 83
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