«Лион» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции, проиграв «Нанту»

В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Лион». Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Нанта» Калифа Кулибали, отличившийся на 11-й минуте после передачи форварда Маджида Уориса. До перерыва полузащитник «Лиона» Мартен Терье сравнял счёт, голевой пас отдал нападающий Мусса Дембеле. Победный мяч на 83-й минуте забил форвард хозяев Антони Лимбомбе.

«Нант» прервал серию без побед в чемпионате Франции, которая состояла из четырёх матчей (одной ничьей и трёх поражений). Для «Лиона» этот проигрыш стал вторым кряду.

«Лион», набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, «Нант» (34) — 15-е.