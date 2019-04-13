Клопп: «Ливерпуль» пытается сохранить мечту

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге.

«Чувствую позитивную энергию от фанатов. Находимся почти на вершине, привыкаем к этому, от того становимся более уверенными в себе. Действительно чувствуем себя единым целым с болельщиками. Ты не идёшь один по этому пути, никогда не будешь одинок в подобных случаях.

Пытаемся сохранить нашу мечту, на данный момент всё хорошо. «Челси» — действительно сложный соперник, они находятся в хорошей форме», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд», начало — в 18:30 мск.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 82 очка. «Манчестер Сити» отстаёт на два балла, но имеет матч в запасе. «Челси» (66) – третий.