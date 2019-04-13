Хендерсон: надеюсь, что «Манчестер Сити» оступится

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перед матчем 34-го тура АПЛ с «Челси» вспомнил о поражении от лондонцев в сезоне-2013/14, которое лишило мерсисайдцев чемпионского титула. Хавбек пропускал ту встречу из-за дисквалификации.

«Было тяжко смотреть на это, трудно пропускать подобные матчи в решающий момент чемпионата. «Челси» отлично справился с работой. Тогда мы верили, что станем чемпионами, но были не так сильны, как было необходимое. Главное отличие от той команды в том, что стали более надёжными в защите и пропускаем намного меньше.



Надеюсь, что «Сити» оступится, но мы должны думать о том, чтобы выигрывать свои матчи. Если сконцентрируемся на этом, то всё остальное получится само собой», — цитирует Хендерсона FourFourTwo.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится завтра, 14 апреля, на стадионе «Энфилд», начало — в 18:30 мск.