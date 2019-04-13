Бускетс назвал своих потенциальных преемников в «Барселоне» и сборной Испании

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, кто может его заменить в клубе и сборной Испании.

«Трудно сделать выбор. Но, может быть, больше всего по своим характеристикам, телосложению и образу жизни на меня похож Ориоль Бускетс, который выступает за вторую команду „Барселоны“. Если же делать выбор в целом на европейской арене, то назвал бы Родриго Эрнандеса из „Атлетико“. Мне кажется, его стиль игры достаточной схожий с моим», — приводит слова Бускетса RMC Sport.

В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» Бускетс сыграл 45 матчей и отметился 2 результативными передачами. За первую команду сине-гранатовых 30-летний хавбек выступает с 2008 года. Он является воспитанником каталонского клуба.