Месси, Суарес, Пике и Ракитич не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Уэской»

В выездном матче 32-го тура испанской Примеры с «Уэской» «Барселона» сыграет сразу без нескольких ведущих игроков, сообщает официальный твиттер каталонского клуба.

По решению главного тренера команды Эрнесто Вальверде, субботнюю встречу пропустят Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Луис Суарес, Лионель Месси и Серхи Роберто.

Заявка «Барселоны» на игру с «Уэской» выглядит так: тер Штеген, Семеду, Тодибо, Коутиньо, Артур, Дембеле, Силлессен, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Боатенг, Видаль, Аленья, Умтити, Пуч, Руис, Ваге.

После 31 сыгранного тура «Барселона» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 73 очка. Идущий вторым «Атлетико» отстаёт на 11 баллов.