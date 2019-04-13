Сигурдссон: «Оренбург» приедет к ЦСКА за очками, у них свои задачи, у нас — свои

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».



«К нам „Оренбург“ приедет за очками, за положительным результатом. Каждая команда в лиге за что-то бьётся, у них свои задачи, у нас — свои. Соперник чувствует себя неплохо, но команды из нижней части таблицы поджимают», — приводит слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в 14:00 мск. ЦСКА набрал 40 очков в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (29) — на 10-м месте. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит».