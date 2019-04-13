«Барселона» заинтересовалась вингером «Бенфики» Фелишом

Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Sport.es.

По информации источника, представители сине-гранатовых посетили первый матч 1/4 финала Лиги Европы между лиссабонским клубом и «Айнтрахтом». В поединке они следили за выступлением форварда гостей Луки Йовича. Однако игра 19-летнего португальца, который оформил в матче хет-трик, произвела сильное впечатление на эмиссаров чемпиона Испании. Не исключено, что уже ближайшим летом «Барселона» вступит в борьбу за игрока.

В нынешнем сезоне в составе «Бенфики» Фелиш сыграл 36 матчей, отметился 15 результативными ударами и 7 голевыми передачами. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость футболиста оценивается в € 35 млн.