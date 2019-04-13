«Уэска» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске состоится матч 32-го тура испанской Примеры «Уэска» – «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. В роли его ассистентов выступят Хуан Хосе Лопес Мир и Гонсало Гария Гонсалес. Резервным арбитром встречи назначен Хон Андер Гонсалес Эстебан.



«Уэска» набрала 24 очка в 31 матче и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (73) — на 1-м месте в таблице испанской Примеры. В тройку лидеров соревнования на данный момент также входят мадридский «Атлетико» (62) и «Реал» (60).