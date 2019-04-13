«Ахмат» — «Локомотив»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 13 апреля, в 19:30 мск на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Локомотив». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Локомотив» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Алексей Воронцов. В роли резервного рефери выступит Павел Кукуян.



«Ахмат» набрал 30 очков в 22 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (39) — на 4-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.