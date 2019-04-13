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«Ювентус» упустил возможность досрочно завоевать чемпионство, проиграв СПАЛу

«Ювентус» упустил возможность досрочно завоевать чемпионство, проиграв СПАЛу
Футбол / Италия

В 32-м туре итальянской Серии А СПАЛ принимал «Ювентус». Матч состоялся на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первыми во встрече отличились бьянконери – на 30-й минуте мяч в сетку ворот отправил нападающий Мойзе Кин, забивший в четвёртой игре чемпионата подряд. В начале второго тайма, на 49-й минуте, СПАЛ сравнял счёт усилиями защитника Кевина Бонифаци, а на 74-й минуте форвард Серджо Флоккари вывел хозяев вперёд. До конца матча гостям так и не удалось отличиться ещё раз.

«Ювентус», проиграв СПАЛу, упустил возможность досрочно завоевать чемпионство. Туринская команда продолжает занимать первое место в турнирной таблице Серии А, на 20 очков опережая «Наполи», у которого остаётся игра в запасе.

Италия - Серия А. 32-й тур
13 апреля 2019, суббота. 16:00 МСК
СПАЛ
Феррара
2 : 1
Ювентус
Турин
0:1 – Кин – 30, 1:1 – Бонифаци – 49, 2:1 – Флоккари – 74
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