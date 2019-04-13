Аллегри: было бы просто выйти основой и выиграть скудетто, но матч в ЛЧ важнее

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о поражении команды в матче 32-го тура итальянской Серии А со СПАЛом (1:2). Бьянконери, потерпев поражение, упустили возможность досрочно завоевать чемпионство.



«Сегодня в нашем составе вышло много молодых игроков, и они отлично выступили, хотя второй гол в наши ворота показал недостаток опыта. Было бы просто выпустить на этот матч основу и завоевать чемпионство, но в этом сезоне мы показываем такие фантастические результаты, что было важнее сфокусироваться на предстоящей игре в Лиге чемпионов.



Ключ к победам в Серии А для «Ювентуса» в том, что мы здорово играем с прямыми конкурентами, но при этом набираем очки в остальных матчах. Обычно для победы в чемпионате достаточно 84-86 очков, но в прошлом сезоне «Наполи» установил клубный рекорд, набрав 91 очко, и всё равно финишировал вторым. Так что наше выступление в том сезоне было невероятным», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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