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«Локомотив» победил «Ахмат» и поднялся на второе место в таблице РПЛ

«Локомотив» победил «Ахмат» и поднялся на второе место в таблице РПЛ
Футбол / РПЛ

В 23-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Локомотив». Матч прошёл на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершился победой гостей со счётом 3:1.

Счёт в матче открыли «железнодорожники» — на первой компенсированной к первому тайму минуте мяч в сетку ворот хозяев отправил нападающий Фёдор Смолов. В начале второй половины встречи «Ахмат» восстановил равенство усилиями полузащитника Раванелли. Спустя 10 минут «Локомотив» вновь вышел вперёд — голом отметился хавбек Алексей Миранчук. Точку в матче поставил полузащитник гостей Джефферсон Фарфан, забивший на 65-й минуте.

«Локомотив» набрал 42 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, обойдя ЦСКА и «Краснодар». Лидирует в первенстве «Зенит» (45). «Ахмат» (30) располагается на 10-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
13 апреля 2019, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 – Смолов – 45+1, 1:1 – Раванелли – 47, 1:2 – Миранчук – 57, 1:3 – Фарфан – 65
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