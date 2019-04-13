«Локомотив» победил «Ахмат» и поднялся на второе место в таблице РПЛ

В 23-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Локомотив». Матч прошёл на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершился победой гостей со счётом 3:1.



Счёт в матче открыли «железнодорожники» — на первой компенсированной к первому тайму минуте мяч в сетку ворот хозяев отправил нападающий Фёдор Смолов. В начале второй половины встречи «Ахмат» восстановил равенство усилиями полузащитника Раванелли. Спустя 10 минут «Локомотив» вновь вышел вперёд — голом отметился хавбек Алексей Миранчук. Точку в матче поставил полузащитник гостей Джефферсон Фарфан, забивший на 65-й минуте.



«Локомотив» набрал 42 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, обойдя ЦСКА и «Краснодар». Лидирует в первенстве «Зенит» (45). «Ахмат» (30) располагается на 10-й строчке.