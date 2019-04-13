Потрясающий гол Алексея Миранчука со штрафного — в обзоре матча «Ахмат» — «Локо»

В 23-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» на своём домашнем стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном проиграл «Локомотиву» со счётом 3:1.



Счёт в матче открыли «железнодорожники» — на первой компенсированной к первому тайму минуте мяч в сетку ворот хозяев отправил нападающий Фёдор Смолов. В начале второй половины встречи «Ахмат» восстановил равенство усилиями полузащитника Раванелли. Спустя 10 минут «Локомотив» вновь вышел вперёд — голом прямым ударом со штрафного отметился хавбек Алексей Миранчук. Точку в матче поставил полузащитник гостей Джефферсон Фарфан, забивший на 65-й минуте.



«Локомотив» набрал 42 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Лидирует в первенстве «Зенит» (45). «Ахмат» (30) располагается на 10-й строчке.

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