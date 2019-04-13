Кикнадзе: истекающие контракты «Локомотива» обсудим в конце апреля — начале мая

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда в клубе решат вопрос футболистов, у которых по окончании нынешнего сезона истекают контракты.



«Тему истекающих контрактов первым делом будем обсуждать с самими игроками. Могу сказать только то, что ни по одному игроку окончательного решения ещё не принято. Договорились вернуться к этой теме в конце апреля — начале мая», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.



«Локомотив», победив «Ахмат» в сегодняшнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, набрал 42 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА и «Краснодар». Лидирует в первенстве «Зенит» (45). С таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

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