Симеоне: Облак — лучший голкипер в мире

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о вратаре команды Яне Облаке, а также прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба форварда Антуана Гризманна.

«Облак — лучший голкипер в мире. Нам повезло, что он решил играть за «Атлетико» и сейчас находится с нами. Он значительно прибавил и стал лучше. Когда Ян пришёл к нам много лет назад, он начал выступать в Лиге чемпионов, потому что заслужил своими усилием, работой и прогрессом.

Гризманн? Он является одним из наших капитанов. Клуб приложил огромные усилия, чтобы удержать его здесь. Он счастлив в Мадриде. Антуан — очень важный игрок «Атлетико». Это заставляет меня думать, что он не уйдёт», — приводит слова 48-летнего аргентинского специалиста Goal.