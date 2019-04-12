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Симеоне: Коста получил слишком строгое наказание

Симеоне: Коста получил слишком строгое наказание
Футбол / Испания

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал решение Королевской испанской федерации футбола дисквалифицировать нападающего команды Диего Косту на восемь матчей за оскорбительные высказывания в адрес матери главного арбитра матча 31-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (0:2).

«Это слишком строгое наказание. Клуб будет защищать Косту. Сейчас он готовится к следующему сезону. Надеюсь, Диего вернётся на необходимый уровень. Вы знаете, что я думаю о нём. Мы должны заботиться о наших игроках, а сейчас даже больше, чем когда-либо.

Коста отлично начал нынешнюю кампанию после замечательной предсезонной подготовки. В сентябре и октябре он начал ощущать дискомфорт. Мы попросили его сыграть в Жироне, хотя он был не в лучшем состоянии. Надеюсь, Диего фантастически подготовится к новому сезону», — приводит слова Симеоне Goal.

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