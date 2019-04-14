Дубль Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Филадельфией Юнион»

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» принимал клуб «Филадельфия Юнион». Встреча состоялась на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк — Хоум Депот-центр» в Карсоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 27-й минуте нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович открыл счёт. Через 9 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Филадельфии Юнион», который успешно реализовал шведский форвард. На 76-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник гостей Остон Трасти, после чего был вынужден покинуть поле.



«Лос-Анджелес Гэлакси» набрал 15 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS. «Филадельфия Юнион» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Лос-Анджелес», набравший 19 очков в 7 матчах.