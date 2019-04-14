Три гола и удаление — в видеообзоре матча «Фейеноорд» — «Хераклес»

В матче 30-го тура нидерландской Эредивизии «Фейеноорд» принимал «Хераклес». Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс на 33-й минуте с передачи форварда Николая Йоргенсена. В начале второго тайма счёт сравнял полузащитник «Хераклеса» Йеспер Дрост — голевой пас отдал нападающий Кристоффер Петерсон. На 65-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Йоргенсена. Победный мяч забил Бергёйс в конце игры, реализовав пенальти.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Фейеноорд», набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Хераклес» (45) — на 6-м.