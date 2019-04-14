«Ювентус» заинтересован в услугах Юмтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sport.es.



По информации источника, спортивный директор туринской команды Фабио Паратичи заинтересован в подписании контракта с французским игроком и рассматривает его кандидатуру в качестве замены защитникам Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи. Ожидается, что по окончании текущего сезона «Ювентус» предложит «Барселоне» € 80 млн за Юмтити.



Ранее сообщалось, что «Барселона» готова рассмотреть предложение о продаже француза за € 70 млн. Также в услугах Юмтити заинтересован лондонский «Арсенал».



В нынешнем сезоне Юмтити принял участие в 11 матчах в составе «Барселоны», на его счету 1 результативная передача. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.

«Барселона» определилась с трансферной стоимостью Юмтити