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«Ювентус» заинтересован в услугах Юмтити

«Ювентус» заинтересован в услугах Юмтити
Футбол / Испания

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sport.es.

По информации источника, спортивный директор туринской команды Фабио Паратичи заинтересован в подписании контракта с французским игроком и рассматривает его кандидатуру в качестве замены защитникам Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи. Ожидается, что по окончании текущего сезона «Ювентус» предложит «Барселоне» € 80 млн за Юмтити.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова рассмотреть предложение о продаже француза за € 70 млн. Также в услугах Юмтити заинтересован лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне Юмтити принял участие в 11 матчах в составе «Барселоны», на его счету 1 результативная передача. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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