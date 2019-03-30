«Барселона» определилась с трансферной стоимостью Юмтити

«Барселона» повесила ценник на защитника Самуэля Юмтити, сообщает Goal.

Сумма отступных за 25-летнего игрока «сине-гранатовых» составляет € 500 млн. Однако, как информирует источник, каталонский клуб будет готов продать француза, если получит предложение в размере € 70 млн. На продажу чемпионов Испании подталкивают большая зарплата игрока и высокая степень травматичности.

В нынешнем сезоне Юмтити принял участие в 10 матчах в составе «Барселоны». В них он отметился 1 результативной передачей. В ходе сезона игрок потерял место в стартовом составе команды, проиграв конкуренцию соотечественнику — Клеману Лангле. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. В «Барселону» он перешёл два года назад из «Лиона».