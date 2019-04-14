Гвардиола: тренировать до 71-летия? Ни за что!

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии выездного матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» сказал, что не планирует работать тренером так же долго, как Рой Ходжсон, возглавляющий лондонский клуб. 71-летний специалист является старейшим тренером в истории АПЛ.

«Не думаю, что когда-то повторю достижение Роя Ходжсона. Ему это нравится, и это невероятно. Всё дело в его страсти. Будет здорово снова увидеться с ним сегодня.

Мне хочется позаниматься другими вещами до того, как умру. Люблю свою работу, но всегда думаю сделать что-то другое. Кроме того, у меня есть жена и семья.

Тренировать до 71-летия? Ни за что! Нужна обладать особой энергией, чтобы тренировать настолько долго. Мне кажется, случай Роя — исключение, другие не смогут этого повторить.

Сейчас мне 48, так что до 71-летия ещё далеко. Не думаю в таком ключе, и у меня нет планов. Не хочу провести на тренерской скамье всю жизнь», — цитирует Гвардиолу Goal.

Матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 14 апреля, в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» в 16:05 мск.