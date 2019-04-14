Компани: не ожидаю, что мы увидим непривычный «Ман Сити» до конца этого сезона

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани отметил, что у его команды больше нет права на ошибку в нынешнем сезоне.

«Не ожидаю, что мы увидим непривычный «Сити» до конца этого сезона. Уже не можем позволить себе проигрывать матчи. Теперь необходимо выигрывать все встречи. Нужно хорошо готовиться, отдыхать и показывать на поле максимум», — приводит слова Компани Goal.

«Сити» потерпел поражение со счётом 0:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоялся в Лондоне 9 апреля. Ответная встреча пройдёт в Манчестере 17 апреля.

В английской Премьер-лиге команда Хосепа Гвардиолы, набрав 80 очков, занимает второе место. Сегодня, 14 апреля, «горожане» на выезде проведут игру 34-го тура с «Кристал Пэлас», начало — в 16:05 мск.