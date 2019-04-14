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Шунин: не могу сказать, был ли пенальти в ворота «Динамо»

Шунин: не могу сказать, был ли пенальти в ворота «Динамо»
Футбол / РПЛ

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин дал комментарий после домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Не могу сказать, был ли пенальти. Для этого надо смотреть повтор. Я был весь в игре и не увидел этот эпизод.

«Краснодар» — одна из лучших команд лиги. С ними было тяжело играть с первой до последней минуты. К сожалению, нам не удалось сдержать концентрацию на весь матч.

Что случилось с «Динамо» после гола Маркова? «Краснодар» пошёл вперёд большими силами и начал создавать моменты, один из которых привёл к голу. Сейчас не могу ничего сказать по поводу того, был ли офсайд в моменте с забитым мячом. Потому что, опять же, я весь был в игре», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

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Равная игра, мало моментов, не назначенный пенальти, красивый гол в концовке.
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