«Краснодар» сделал подарок «Зениту». «Быки» еле унесли ноги от «Динамо»

Равная игра, мало моментов, не назначенный пенальти, красивый гол в концовке.

Ситуация

«Динамо» не выигрывало в последних четырёх турах (3 поражения и ничья при одном забитом мяче) и опустилось в зону стыковых матчей. И лозунг «Динамо» не вылетит потому что это в принципе невозможно" — уже не работает. Это возможно. «Динамо» уже вылетало.

У «Краснодара» обратная ситуация. После четырёхматчевой безвыигрышной серии «быки» дважды победили с сухим счётом. И претендуют на чемпионство.

Турнирная таблица РПЛ

Так что обеим командам нужно было обязательно побеждать.

У «Спартака» самый лёгкий календарь. У ЦСКА – самый сложный Анализ расписания оставшихся матчей пяти претендентов на золото и место в Лиге чемпионов.

10 минут тишины

Фанаты «Динамо» традиционно начали матч с 10 минут тишины. А потом зарядили: «Мы хотим домой на «Динамо». Так болельщики выражают своё негодование в адрес руководства клуба, которое не смогло подготовить поле к возобновлению сезона. Вполне возможно, что на новой арене «Динамо» сыграет майские матчи. Но не исключено, что первой игрой на «ВТБ-Арене» станет поединок за Суперкубок России.

Говорят, «Динамо» не сыграет на новом стадионе в этом сезоне. Разбираемся Не всё так плохо.

При том, что из уважения к динамовским фанатам, РФС не стал проводить на стадионе финал Кубка.

У «Краснодара» тоже есть кое-что, связанное с болельщиками.

Первый тайм

«Динамо» хорошо подготовилось к сопернику. Команда играла максимально плотно, стараясь не давать сопернику разыгрывать мяч у своих ворот. И достаточно опасно атаковало, в основном через навесы от Жоаозиньо, для которого матч против бывшего клуба был принципиальным. На счету бразильца неплохой удар на 7-й минуте матча, правда, неточный. На 9-й хорошую атаку разыграли Луценко и Марков, которую ценой травмы прервал Матвей Сафонов. Но он смог продолжить матч.

Главный итог тайма — четыре предупреждения, по два с каждой стороны.

Пенальти

На 49-й минуте Вандерсон продавил соперника, забрался в штрафную через правый край и отпасовал в центр на Стоцкого, удар того блокировал Евгеньев. Очень было похоже на то, что была игра рукой со стороны динамовского защитника, но рефери на «точку» не показал.

Грулёв

Очень неплохо вошёл в игру на 60-й минуте Вячеслав Грулёв, которого Дмитрий Хохлов в последнее время активно подводит к основе. В прошлом матче игрок вышел после перерыва, туром ранее дебютировал за основу и сыграл 69 минут. После его паса бил Марков, затем сам Грулёв проверил на прочность Сафонова.

Но реальных моментов у команд не было.

Развязка

Игра плавно шла к нулевой ничьей, но Жоаозиньо от угла поля выполнил качественную подачу в центр штрафной, а Марков, не забивавший в чемпионате со 2 сентября прошлого года, набежал и головой вколотил мяч в дальний угол ворот.

Казалось, что по такой игре это всё. В тяжёлых матчах, где много борьбы и почти нет футбола как правило одного мяча достаточно. Но нет. Это не про «Краснодар».

На 87-й минуте после тончайшего паса Уткина в центр штрафной, Классон изящно пяткой скинул на Перейру, Маурисио через руки вратаря пробил в штангу, но первым на добивании оказался Вандерсон, отправивший мяч в пустой створ.

Спасение

«Краснодар» мог и побеждать. На третьей добавленной минуте Уткин откликнулся на навес в центр штрафной и опасно головой пробил в самый угол ворот — Шунин в прыжке до мяча дотянулся.