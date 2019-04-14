Гвардиола: «Ливерпуль» выиграет все матчи, поэтому не имеем права терять очки

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (3:1).

«В матче первого круга „Кристал Пэлас“ нанёс три удара по воротам и забил три гола (в первом круге „Кристал Пэлас“ одержал победу со счётом 3:2. — Прим. „Чемпионата“). Сегодня мы провели хороший матч после поражения в Лиге чемпионов.

У нас 83 очка за пять матчей до финиша чемпионата. Мы знаем, что «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи, поэтому не имеем права терять очки. Всё зависит от нас", — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Сити», набрав 83 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре команда сыграет на своём поле с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 20 апреля.