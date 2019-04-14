Карпину покорилось достижение Слуцкого

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин первым за последние три года обыграл «Спартак» дважды в течение одного сезона.

В первом круге текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги его команда обыграла красно-белых со счётом 1:0. Сегодня коллектив Карпина обыграл столичный клуб с результатом 2:1.

Последним из тренеров, которому удавалось дважды обыграть «Спартак» в течение одного сезона, был Леонид Слуцкий. Тогда его ЦСКА в домашнем матче обыграл соперника со счётом 1:0, а в гостях выиграл с результатом 1:0.

Напомним, Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Ранее он дважды тренировал «Спартак»: с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год.

«Ростов» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Спартака», который идёт 5-м, на очко.