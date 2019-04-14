«Вильярреал» минимально обыграл «Жирону» в Примере

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Жирона» уступила «Вильярреалу» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега.

Единственный гол был забит уже на седьмой минуте. Автором гола стал Самуэль Чуквезе. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Пабло Форнальс.

Благодаря победе «Вильярреал» покинул зону вылета. «Подводники», набрав 33 очка, поднялись на 15-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (34) осталась на 14-м месте.

В следующем туре «Вильярреал» на своём поле сыграет с «Леганесом». Встреча состоится 21 апреля. «Жироне» предстоит гостевая игра с «Сельтой», которая пройдёт 20 апреля.