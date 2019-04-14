Адиев: «Зенит» смял «Анжи» быстрыми голами

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (0:5) в матче 23-го тура РПЛ.

«Что бы здесь ни было сказано, оно всё равно не имеет такого правильного направления. «Зенит» заслуженно победил, в первые 10-15 минут смял нас быстрыми голами. Потом ещё минут 10-15 мы пытались как-то в игру вернуться, к концу первого тайма более-менее выправили контроль. Второй тайм, можно сказать, относительно нормально. В поражении есть определённая моя вина. При счёте 0:2 игра нам давалась, „Зенит“ давал играть, появлялись зоны, путём выхода более атакующих футболистов хотелось рискнуть.

Наверное, замены, которые я сделал, вскрыли игру, но, к сожалению, не в нашу пользу. Вышли более атакующие игроки. С «Зенитом» играть у них дома с таким открытым забралом чревато. При 2:0 можно было бы докатать эти 2:0 или надеяться на какой-момент, но захотелось вскрыть, попробовать найти свои шансы. Но, к сожалению, не получилось. Если смотреть глобально, то если с «Динамо» у нас преобладали эмоции, настрой, мы стелились, сегодня, к моему сожалению, нам не хватило этих правильных эмоций.



Любой гол определённо меняет игру. У нас появились бы дополнительные шансы, если бы счёт стал 2:1, я бы не открывал игру с 70-й минуты. Возможно, только с 80-й. А так мы не забили, поэтому приходилось рисковать. «Зенит» действительно очень сильно начал, мы предполагали это. Два гола – тяжёлый момент, тем более для нашей команды, можно даже сказать, что убийственный. Мы не настолько сегодня сильны, чтобы возвращаться после 0:2.

Я понимаю парней – их кормят завтраками, обещают, но абсолютно ничего не делается. Видите пустой стакан, из него ничего не льётся. Чтобы лилось, нужно туда что-нибудь налить. И тогда это содержимое польётся. Команда пуста, она не может жить одними разговорами, её нужно чем-то заправлять. Я это давно пытаюсь донести, что рано или поздно эти срывы наступят.

Я тоже эту неделю как тренер был не на уровне, раз не смог эмоционально правильно подвести команду. В оставшиеся дни до домашнего матча нужно вернуть правильный эмоциональный настрой, нужно всё это возвращать. Я делал эти заявления, потому что видел, что в некоторых местах я как тренер не покрываю эту разницу. Если я её не покрываю, я хочу быть честен перед командой и болельщиками. Я, конечно, приложу усилия, надеюсь, у меня что-то получится", — сказал Адиев на послематчевой пресс-конференции.