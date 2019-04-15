Гол со спорного пенальти – в видеообзоре матча ПСВ – «Де Графсхап»

В 30-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ дома взял верх над командой «Де Графсхап» — 2:1. Хозяева пропустили первыми, но по ходу второго тайма смогли не только отыграться, но и вырвать победу.

Счёт в середине первого тайма открыл Делано Бюрзторг, замкнувший головой подачу с фланг Лероя Овюсу. Со спорного одиннадцатиметрового удара равновесие восстановил Стевен Бергвейн. Победу ПСВ принёс Люк де Йонг, ассистентом выступил Дензел Дюмфрис.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

ПСВ одержал вторую победу в трёх встречах, набрал 74 очка и догнал лидирующий «Аякс», которому уступает лишь по дополнительным показателям. «Де Графсхап» потерпел третье поражение в четырёх матчах и остался на 16-м месте с 26 баллами в активе.