Клопп: если не выиграем АПЛ, люди скажут — всё из-за ничьей с «Лестером». Чушь!

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о борьбе с «Манчестер Сити» за титул чемпиона Англии по итогам нынешнего сезона.



«Если «Сити» проигрывает и мы узнаём об этом за пять минут до матча, это никак не помогает. Команда теряет концентрацию. Мы лишь пытаемся набрать максимальное количество очков. Сколько их сейчас? 85? Осталось четыре игры. Давайте попробуем набрать 97. Если этого будет достаточно – прекрасно. Если нет – мы ничего не можем с этим сделать. И в таком случае мы не проиграли борьбу за чемпионство в том или ином матче. Очень умные люди скажут: «Если бы вы тогда победили «Лестер», то стали бы чемпионами». Это полная чушь. Такие вещи говорят идиоты», — цитирует Клоппа Livepool Echo.



«Ливерпуль», победив «Челси» со счётом 2:0, набрал 85 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.



«Ливерпуль» — супер. Но «Челси» мог всё спасти за 5 минут За четыре тура до окончания чемпионата Клопп опять подвинул Гвардиолу.