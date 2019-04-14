«Ливерпуль» — супер. Но «Челси» мог всё спасти за 5 минут

В текущем сезоне «Челси» сыграл три матча с «Манчестер Сити» — самой владеющей мячом командой в мире. Ни разу в этих трёх матчах лондонцы не владели мячом меньше 39%. С «Ливерпулем» после финального свистка разница владения была 62% на 38% в пользу хозяев.

Разница небольшая, но показательная. Маурицио Сарри долго страдал от своей принципиальности и неумения жертвовать стилем, но к концу сезона готов на всё ради результата. В том числе, отказываться от своего футбола.

Отдать мяч «Ливерпулю» — не то чтобы отличная идея, но логичная: подставлять всё ещё неустойчивую систему саррибола и особенно Жоржиньо под прессинг Юргена Клоппа – значит, напрашиваться на неприятности. Альтернативного плана по организации атак у Сарри нет, а «Ливерпуль» комфортнее чувствует себя в быстрых атаках, чем в позиционных. В общем, отказ от мяча можно понять.

Также, как перевод Азара в центр нападения. Это – тоже оборонительное решение. «Челси» отказался от мяча, а не от территории и прессинга, а бельгиец бесполезен в прессинге. Оставлять его в запасе нельзя, поэтому Сарри пожертвовал центрфорвардом.

Правда, это не избавило «Челси» от неприятностей. Первый тайм прошёл близко к плану Сарри: сухо, без моментов, но всё-таки «Ливерпуль» сумел провести классную быструю атаку с ударом Мане в конце тайма. И вывел Салаха на удар из штрафной на первых минутах. «Челси» оборонялся, но не контролировал игру. А главной неприятностью стала потеря Рюдигера, который неудачно упал после толчка от Мане. Его заменил Кристенсен: так у «Челси» на поле стало два центральных защитника, которые любят выдёргиваться из линии и часто теряют позицию, и ни одного страхующего. Идеальная ситуация для Фирмино, любящего и умеющего выманивать защитников из линии.

«Челси» получил удар в слабое место

Возможно, в этот момент стоило отказаться от первоначального плана и сыграть в свой футбол, но Сарри не стал ничего менять. И был наказан в начале второго тайма. «Ливерпуль» наконец-то забил не в быстрой атаке, не после перехвата, а после розыгрыша мяча. Посмотрите, это было красиво.

Гол идеально иллюстрирует проблему центральных защитников, которую мы обозначили чуть раньше. Кристенсен стал играть по мячу и бросил свою позицию, оставив Аспиликуэту одного держать сразу двух соперников: Кейта и Мане. Ну и Луиз выбросился из линии за Фирмино, прозевал пас бразильца пяткой, а дальше просто начал смотреть футбол: Фирмино бросил, никакого участия в эпизоде не принимал. Хотя, нет – очень эмоционально махнул руками, когда Мане забил. В общем, нехватка одного защитника, который не выдёргивается, а до конца охраняет зону, стала критичной. Что касается падения Эмерсона, возможно, там и был фол Салаха, но в любом случае, надо отметить, что бразилец бежал очень медленно.

«Челси» получил удар в уязвимое место, а через минуту ещё один – который уже никак не следовал из логики игры. Салах проводит противоречивый сезон. От него явно ждали слишком многого, поэтому небольшой спад, который он продемонстрировал относительно прошлого сезона (уникального для себя), и несмотря на который он остаётся лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом команды в АПЛ, воспринимают чуть ли не как провал.

И в последних матчах Салах, кажется, стал немного плыть под давлением. В его игре эпизодически проявляются ранее несвойственные вещи. Он передерживает мяч, играет за счёт партнёров, бьёт из любых ситуаций. В общем, играет эгоистично, пытаясь улучшить статистику. В теории, это на руку соперникам «Ливерпуль», но «Челси» не повезло: дальний удар на 54-й минуте из-под Жоржиньо не выглядел лучшим решением (на противоположном фланге Мане и Кейта опять создали ситуацию два в одного), но во-первых, удар получился очень сильным и почти в девятку, а во-вторых, Кепа поздно прыгнул.

К моменту, когда счёт стал 0:2, «Челси» совсем ничего не создал в атаке. Выбора не было, пришлось срочно раскрываться. Риск, как мы уже говорили, в уязвимости к прессингу. До 55-й минуты «Челси» создавал проблемы «Ливерпулю» прессингом (13-24 по отборам до гола Салаха), с 55-й минуты команды поменялись ролями (7-6 по отборам после гола Салаха).

Ход «Челси», который мог всё изменить

Азар перешёл на фланг, а Игуаин вышел номинально в центр, а по факту – играть роль Фирмино, выдёргивать защитников и создавать Азару пространство для рывка. Очень быстро, прежде чем хозяева успели перестроиться, Азар дважды использовал открывшийся коридор и имел два голевых момента. Отличная реакция Сарри, отличный манёвр обоих игроков – Игуаина и Азара. Но Азар моменты не рализовал, а «Ливерпуль» быстро подстроился к ситуации, Игуаину стали позволять беспрепятственно смещаться на фланг и в глубину. Острота у ворот Алисона пропала.

Сарри попытался вскрыть «Ливерпуль» одним ходом, но когда он не удался, «Челси» не перешёл в режим тотального контроля мяча или навала: прессинг «Ливерпуля» был слишком хорош, а риск получить разгром – слишком осязаем.

Справедливая победа команды, которая доминировала на протяжении 85 минут из 90. Но будет честно добавить, что в оставшиеся 5 минут «Челси» создал ненамного меньше, чем «Ливерпуль» за 85. Разница 1,5 — 1,2 по ожидаемым голам (данные Opta) тоже подтверждает, что не всё было так просто, как может показаться из счёта.

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