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Гол Фелиша помог «Бенфике» победить «Виторию» и обойти «Порту» в Примейре

Гол Фелиша помог «Бенфике» победить «Виторию» и обойти «Порту» в Примейре
Футбол / Прочие турниры

«Бенфика» в 29-м туре португальской Примеры одержала победу в матче с «Виторией». Игра прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

«Орлы» вышли вперёд уже на 2-й минуте – гол забил полузащитник Рафаэл Силва, результативным пасом отметился Жоау Фелиш. На 36-й минуте Силва оформил дубль, а в роли ассистента вновь выступил Фелиш. Спустя три минуты «Витория» сократила отставание усилиями Нуну Валенте. На 56-й минуте Фелиш добавил к своим результативным действиям в этом матче гол, а на 77-й минуте Харис Сеферович довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил игрок гостей Хондер Кадис, реализовавший пенальти на 88-й минуте.

«Бенфика» набрала 72 очка и сравнялась по этому показателю с «Порту», обойдя «драконов» по дополнительным показателям. Теперь «орлы» занимают первое место в турнирной таблице Примейры.

Португалия - Примейра. 29-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон
4 : 2
Витория Сетубал
Сетубал
1:0 – Силва – 2, 2:0 – Силва – 36, 2:1 – Валенте – 39, 3:1 – Фелиш – 56, 4:1 – Сеферович – 77, 4:2 – Кадис – 88 (пен)
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