Гол Фелиша помог «Бенфике» победить «Виторию» и обойти «Порту» в Примейре

«Бенфика» в 29-м туре португальской Примеры одержала победу в матче с «Виторией». Игра прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.



«Орлы» вышли вперёд уже на 2-й минуте – гол забил полузащитник Рафаэл Силва, результативным пасом отметился Жоау Фелиш. На 36-й минуте Силва оформил дубль, а в роли ассистента вновь выступил Фелиш. Спустя три минуты «Витория» сократила отставание усилиями Нуну Валенте. На 56-й минуте Фелиш добавил к своим результативным действиям в этом матче гол, а на 77-й минуте Харис Сеферович довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил игрок гостей Хондер Кадис, реализовавший пенальти на 88-й минуте.



«Бенфика» набрала 72 очка и сравнялась по этому показателю с «Порту», обойдя «драконов» по дополнительным показателям. Теперь «орлы» занимают первое место в турнирной таблице Примейры.

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