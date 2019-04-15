Рибери может стать одноклубником Хави в «Аль-Садде»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в Катаре.



Как сообщает Kicker, летом французский футболист с большой вероятностью присоединится к «Аль-Садду», за который выступает бывший хавбек «Барселоны» Хави. Также интерес к Рибери проявляет австралийский клуб «Вестерн Сидней Уондерерс».



Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года. За 12 лет в составе мюнхенской команды он успел завоевать 22 трофея, среди которых восемь титулов чемпиона Германии, пять Кубков страны и один трофей Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне 36-летний француз принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 3 результативные передачи.

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