Профессиональная футбольная лига запустила новый сайт

Сегодня, 15 апреля, начал работу новый сайт Профессиональной футбольной лиги, проводящей первенство России среди команд второго дивизиона.



Одним из главных нововведений стала полная интеграция с системой электронной заявки, уже работающей в Лиге. Все результаты, статистика, изменения в составах моментально отображаются в соответствующих разделах. В любой момент пользователь сайта может получить самую актуальную информацию о каждой из 57 команд пяти территориальных групп ПФЛ.

«Существенно переработан раздел прямых трансляций матчей. Теперь без перехода на другой ресурс можно следить за любой игрой первенства ПФЛ. На одной странице автоматически собираются текстовая и видеотрансляции, составы команд, основная статистика и live-таблица соответствующей группы. А текущие результаты матчей доступны онлайн в новом табло в шапке сайта», — говорится на сайте ПФЛ.