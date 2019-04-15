Покрас Лампас: акция фанатов «Динамо» не является оскорблением памяти Цоя

Российский художник-каллиграф Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, прокомментировал акцию фанатов московского клуба, которые оставили надпись на стене в центре столицы, посвящённой музыканту Виктору Цою.

«В данном случае это не является прямым оскорблением. Ведь стена не имеет за собой официальных правил. За много лет на стене появилось огромное количество надписей: часто провокационных, часто вульгарных, часто фанатских. Само пространство давно потеряло ту самую неприкосновенность, которую мог кто-то нарушить, оскорбить. Но я бы не стал поощрять такие действия, потому что это пересечение различных группировок. Гораздо важнее, чтобы люди внутри могли договориться и обозначить рамки, которые при взаимном согласии они могли бы нарушать или не нарушать», — сказал Лампас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.