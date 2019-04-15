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Экс-глава Бразильской конфедерации футбола оштрафован на $ 1 млн

Экс-глава Бразильской конфедерации футбола оштрафован на $ 1 млн
Футбол

Следственная палата независимого комитета по этике ФИФА наказала бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина штрафом в размере $ 1 млн.

В августе 2018 года суд Нью-Йорка вынес вердикт — приговорить Марина к четырём годам тюремного заключения по обвинению в коррупции — за получение взяток на € 6,55 млн при заключении маркетинговых и спонсорских контрактов, связанных с футбольными турнирами. Сообщалось, что преступления готовились и совершались в США и денежные проводки шли через американские банки. Именно поэтому делом Марина занимался суд Нью-Йорка.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, Марин нарушил статью 27 кодекса этики ФИФА. Чиновник в итоге был пожизненно отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, и оштрафован на $ 1 млн.

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При объявлении приговора он плакал.
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