Экс-глава Бразильской конфедерации футбола оштрафован на $ 1 млн

Следственная палата независимого комитета по этике ФИФА наказала бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина штрафом в размере $ 1 млн.



В августе 2018 года суд Нью-Йорка вынес вердикт — приговорить Марина к четырём годам тюремного заключения по обвинению в коррупции — за получение взяток на € 6,55 млн при заключении маркетинговых и спонсорских контрактов, связанных с футбольными турнирами. Сообщалось, что преступления готовились и совершались в США и денежные проводки шли через американские банки. Именно поэтому делом Марина занимался суд Нью-Йорка.



Как сообщает официальный сайт ФИФА, Марин нарушил статью 27 кодекса этики ФИФА. Чиновник в итоге был пожизненно отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, и оштрафован на $ 1 млн.

Главный коррупционер бразильского футбола осуждён на 4 года. Ему 86 лет При объявлении приговора он плакал.