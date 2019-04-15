Сокамерники Мамаева недовольны отсутствием благодарности за матч в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил о недовольстве сокамерников полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который содержится в СИЗО «Бутырка».



«Сокамерники Павла Мамаева удивлены, что им после проведения футбольного мероприятия пообещали благодарности, всей камере и до сих пор, прошло уже два месяца, некоторые уже уехали на этапы, до сих пор администрация СИЗО „Бутырка“ благодарности не вручила. При рассмотрении вопросов об УДО и изменении режима эти благодарности имеют значение», — приводит слова Мельникова «Р-Спорт».

Напомним, что футбольный матч в СИЗО состоялся 14 февраля. Мамаев сыграл по тайму за каждую из команд и забил семь голов.