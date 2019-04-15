«Леганес» вернёт фанатам деньги за футболки в случае победы в матче с «Реалом»

Руководство «Леганеса» намерено вернуть деньги фанатам за клубные футболки в случае победы в матче 32-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Данную идею руководству клуба предложил полузащитник Александр Шимановски. Возврат средств получат те болельщики, которые приобрели экипировку с 8 по 15 апреля.

Матч «Леганес» — «Реал» состоится сегодня, 15 апреля, в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Леганес» (40) — на 13-м месте. В первом круге «Реал» победил «Леганес» на своём поле со счётом 4:1.