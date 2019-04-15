Роналдиньо: почему бы «Тоттенхэму» не выиграть Лигу чемпионов?

Бывший игрок «Барселона» Роналдиньо поделился ожиданиями от ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».



«Барселона» должна была закончить противостояние с «Манчестер Юнайтед» в Англии, но каталонцы смогли забить лишь один гол и манкунианцы всё ещё настроены отыграться. Но если учитывать количество голов, которые забивает «Барселона», именно она пройдёт в следующую стадию турнира.



А почему бы «Тоттенхэму» не выиграть Лигу чемпионов? Потому что они никогда прежде не выигрывали. Любая команда, которая выигрывала Лигу чемпионов, когда-то должна была сделать это в первый раз. Результат первого матча с «Манчестер Сити» лишь доказывает, что «Тоттенхэм» способен обыгрывать лучших», — приводит слова Роналдиньо Goal.com.

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