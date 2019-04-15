Вальверде: Месси в порядке, он готов к матчу с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил, что нападающий Лионель Месси сможет принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Первая встреча завершилась победой каталонцев со счётом 1:0.



Напомним, Месси получил повреждение в результате удара по лицу от защитника «красных дьяволов» Криса Смоллинга во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Игрок манкунианского клуба разбил аргентинцу нос и рассёк веко. Несмотря на повреждение, 31-летний нападающий доиграл матч до конца.



«Месси в порядке, он готов к завтрашнему матчу. Он оправился от повреждения спустя несколько дней, это правда, однако некоторое время он всё равно был ошеломлён. Сейчас он отлично себя чувствует», — приводит слова Вальверде Marca.

Месси избежал серьёзного повреждения