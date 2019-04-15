Аллегри: Манджукич не сыграет с «Аяксом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом», а также рассказал, кто из игроков туринской команды пропустит встречу. Первый матч в Амстердаме завершился ничьей со счётом 1:1.



«Самое важное в предстоящем матче — это уважение соперника и сконцентрированная игра. Кьеллини примет участие в тренировке сегодня вечером, но решение о его участии в матче будет принято позже. Марио Манджукич не сыграет из-за воспаления колена. Сегодня он попробовал позаниматься, но остановился из-за боли», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Аякс» состоится завтра, 16 апреля, в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.