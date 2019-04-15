Кьеллини, скорее всего, пропустит и ответный матч с «Аяксом»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустил тренировку накануне ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Аяксом», который состоится завтра, 16 апреля. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, футболист по-прежнему не восстановился от травмы. Таким образом, Кьеллини, скорее всего, не поможет «Ювентусу» в матче с «Аяксом».

Напомним, что Кьеллини пропустил и первый матч с «Аяксом» в Амстердаме, который завершился вничью со счётом 1:1.

Матч «Ювентус» — «Аякс» пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне 34-летний Кьеллини провёл 21 матч в чемпионате Италии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также на его счету шесть матчей в Лиге чемпионов.