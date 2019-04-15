Калиниченко: отставка Кононова? Даже Пеле в атаке «Спартака» ничего не изменит

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказал мнение об игре красно-белых в выездном матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).



«Мне стало понятно, что чемпионства «Спартака» не будет, ещё до игры с «Ростовом». Что нужно сделать Кононову, чтобы у игроков загорелись глаза? Зажечь. Что-то советовать действующему тренеру — чепуха. Он внутри команды должен всё контролировать и делать то, что считает нужным.

Возвращение Жиго не дало ожидаемых результатов? А какой результат должен быть? Он должен забивать по три мяча? Жиго вернулся после серьёзной травмы и, естественно, ещё не готов на сто процентов. Он будет периодически ошибаться. Дело не только в Жиго.

Как должен вести себя лидер «Спартака»? Лидер — это не тот, кто прочитает какие-то фразы по бумажке. Он должен чувствовать команду и вести её за собой в трудный период. Те, кто внутри команды считают себя лидерами, должны что-то делать.

Возможная отставка Кононова? Он делает так, как считает нужным. Сейчас точно ничего хорошего не будет, если убрать Кононова. Даже если Пеле поставить в нападение «Спартака», ничего не изменится», — сказал Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.