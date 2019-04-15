«Уотфорд» — «Арсенал»: Рэмси и Обамеянг сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и лондонского «Арсенала» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 15 апреля, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Кэткарт, Кабазель, Масина, Фемения, Дукуре, Капу, Хьюз, Грэй, Дини



«Арсенал»: Лено, Сократис, Косельни, Мустафи, Монреаль, Джака, Торрейра, Рэмси, Мхитарян, Ивоби, Обамеянг



Лондонский «Арсенал» набрал 63 очка в 32 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (46) находится на 10-м месте в таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 85 очков в 34 матчах.