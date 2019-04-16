Адиев: фанаты «Анжи», вы истинные герои. Мы играем для вас!

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поблагодарил фанатов за поддержку во время матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:5).

«Хотел бы выразить слова благодарности за тёплый приём болельщикам и журналистам из Санкт-Петербурга. Для меня было приятной неожиданностью услышать после столь неудачной игры те слова, которые адресовали мне на послематчевой пресс-конференции. Это очень высокая оценка не только моей работы, но и работы всех футболистов, всей нашей команды. Спасибо за ваше гостеприимство и доброе отношение.

Также я благодарен нашим болельщикам, приехавшим в Санкт-Петербург и на протяжении всей встречи поддерживавшим нас, несмотря на счёт. Вы оставляете семьи, бросаете дела, забываете о своих заботах и в трудный момент едете за сотни километров, чтобы поболеть за родную команду. Вы и есть истинные герои. Мы играем для вас!



И, конечно, мне очень приятно читать те многочисленные отзывы и комментарии, которые оставляют наши болельщики в социальных сетях. Такое ваше отношение не может не трогать. Я не в состоянии прочесть все комментарии, иначе у меня просто не останется времени на работу, но и увиденного и прочитанного мне достаточно, чтобы понять — мы не остались одни. Настоящие болельщики остались рядом с командой. Спасибо вам огромное!» — написал Адиев в своём «инстаграме».