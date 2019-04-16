«Интер» сделал «Лиллю» стартовое предложение по Пепе в размере € 60 млн

Миланский «Интер» включился в борьбу за нападающего «Лилля» Николя Пепе, на которого претендуют сразу несколько европейских топ-клубов.



Как сообщает France Football, неразурри уже успели сделать французскому клубу стартовое предложение по ивуарийскому футболисту в размере € 60 млн.



Ранее сообщалось, что в услугах Пепе также заинтересованы такие клубы, как «Бавария», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». При этом, по информации СМИ, фаворитом в борьбе за футболиста являются мюнхенцы, сделавшие его одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно.



В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 32 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 19 голов (8 из них – с пенальти) и 11 результативных передач.



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