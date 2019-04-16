Пеле выписан из больницы после операции

Легендарный футболист сборной Бразилии Пеле был выписан из больницы после того, как успешно перенёс операцию по удалению камня в мочеточнике, сообщает Reuters.



Проблемы со здоровьем возникли у Пеле во время его визита во Францию в начале месяца. В ходе поездки экс-футболист провёл встречу с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе. Вечером 2 апреля 78-летний бразилец в срочном порядке был госпитализирован из отеля, где остановился, в одну из клиник Парижа.



По возвращении на родину трёхкратный чемпион мира был госпитализирован в одну из клиник Сан-Паулу, где было проведено медицинское обследование. Оно подтвердило наличие инфекции мочевыводящих путей, после чего врачи решили провести операцию.

Пеле был успешно прооперирован в Бразилии